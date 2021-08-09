Лукашенко пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём. Видео © Telegram / Пул Первого

Украинский журналист Максим Назаров в ходе "Большого разговора" с Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске сделал комплимент его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и напомнил, что на Украине история с женщиной-секретарём Юлией Мендель получилась неудачной. Белорусский лидер пошутил, что у них всё по-другому, и предостерёг представителя СМИ от флирта со своей подчинённой.

"А тут её муж сидит. Поаккуратнее", — обратился Лукашенко к журналисту и засмеялся.

Он отметил, что супруг Натальи Эйсмонт Иван — "крепкий мужик, настоящий, верный семьянин". Тогда Назаров поспешил оправдаться, сказав, что женатый человек и "не претендует". Журналист обратился к мужу Эйсмонт, отметив, что у него прекрасная супруга.