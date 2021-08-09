"Тут её муж": Лукашенко пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём
Он отметил, что супруг Натальи Эйсмонт — "крепкий мужик, настоящий, верный семьянин".
Лукашенко пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём. Видео © Telegram / Пул Первого
Украинский журналист Максим Назаров в ходе "Большого разговора" с Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске сделал комплимент его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и напомнил, что на Украине история с женщиной-секретарём Юлией Мендель получилась неудачной. Белорусский лидер пошутил, что у них всё по-другому, и предостерёг представителя СМИ от флирта со своей подчинённой.
"А тут её муж сидит. Поаккуратнее", — обратился Лукашенко к журналисту и засмеялся.
Он отметил, что супруг Натальи Эйсмонт Иван — "крепкий мужик, настоящий, верный семьянин". Тогда Назаров поспешил оправдаться, сказав, что женатый человек и "не претендует". Журналист обратился к мужу Эйсмонт, отметив, что у него прекрасная супруга.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил Юлию Мендель и назначил нового пресс-секретаря — им стал телеведущий из Кривого Рога, как и глава Незалежной, Сергей Никифоров.
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