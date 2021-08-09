В ООН предупредили о грозящей Земле необратимой катастрофе
Эксперты считают, что необходимо срочно в больших объёмах сократить выбросы парниковых газов.
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В 2030 году температурный порог на Земле достигнет критического уровня из-за стремительного глобального потепления. К такому выводу пришли учёные, входящие в Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.
Согласно данным из отчёта исследователей, из-за постоянного выброса парниковых газов на протяжении последних пятидесяти лет температура на планете быстро растёт, концентрация углекислого газа в атмосфере бьёт рекорды.
"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
По мнению специалистов, именно из-за интенсивного глобального потепления по всему миру в этом году наблюдаются экстремальные погодные явления: наводнения и масштабные лесные пожары. Дальнейшие климатические изменения приведут к тому, что мир станет нестабильным, в одних районах планеты будет больше ливней, наводнений, повысится уровень моря, а в других начнётся сильная засуха. Эксперты ООН считают, что необходимо срочно в больших объёмах сократить выбросы парниковых газов, иначе стабилизировать температуру и сдержать глобальное потепление на планете не удастся.
Ранее климатолог предупредил о росте числа наводнений по немецкому сценарию. Власти европейских стран должны быть готовы к стихийным бедствиям. Напомним, в Германии погибло свыше 170 человек.
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