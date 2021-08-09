В ООН предупредили о грозящей Земле необратимой катастрофе

По мнению специалистов, именно из-за интенсивного глобального потепления по всему миру в этом году наблюдаются экстремальные погодные явления: наводнения и масштабные лесные пожары. Дальнейшие климатические изменения приведут к тому, что мир станет нестабильным, в одних районах планеты будет больше ливней, наводнений, повысится уровень моря, а в других начнётся сильная засуха. Эксперты ООН считают, что необходимо срочно в больших объёмах сократить выбросы парниковых газов, иначе стабилизировать температуру и сдержать глобальное потепление на планете не удастся.