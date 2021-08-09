НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ООН предупредили о грозящей Земле необратимой катастрофе

Эксперты считают, что необходимо срочно в больших объёмах сократить выбросы парниковых газов.

9 августа, 14:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В 2030 году температурный порог на Земле достигнет критического уровня из-за стремительного глобального потепления. К такому выводу пришли учёные, входящие в Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

Согласно данным из отчёта исследователей, из-за постоянного выброса парниковых газов на протяжении последних пятидесяти лет температура на планете быстро растёт, концентрация углекислого газа в атмосфере бьёт рекорды.

"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По мнению специалистов, именно из-за интенсивного глобального потепления по всему миру в этом году наблюдаются экстремальные погодные явления: наводнения и масштабные лесные пожары. Дальнейшие климатические изменения приведут к тому, что мир станет нестабильным, в одних районах планеты будет больше ливней, наводнений, повысится уровень моря, а в других начнётся сильная засуха. Эксперты ООН считают, что необходимо срочно в больших объёмах сократить выбросы парниковых газов, иначе стабилизировать температуру и сдержать глобальное потепление на планете не удастся.

Климатолог предрёк затопление двух российских городов из-за глобального потепления

Климатолог предрёк затопление двух российских городов из-за глобального потепления

Ранее климатолог предупредил о росте числа наводнений по немецкому сценарию. Власти европейских стран должны быть готовы к стихийным бедствиям. Напомним, в Германии погибло свыше 170 человек.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин призвал объединиться под эгидой ООН для борьбы с морскими пиратами

сегодня в 13:26

Выбросы коров, или Введут ли налог на мясо: Александра Баязитова — о том, почему российским бурёнкам ничто не угрожает

5 августа, 16:54

Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

сегодня в 14:21

В Кудрово задержали мужчину, который ворвался в детский сад с ножом

сегодня в 15:08

Блогерша поймала своего идеального парня на измене, после того как просто забила его имя в Google

сегодня в 15:03

Новости партнеров

Layer 1