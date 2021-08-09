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"Стадион живёт полноценной жизнью": "Ак Барс арена" отреагировала на критику Слуцким качества поля

По словам специалиста, газон убили из-за большого количества проведённых мероприятий.

9 августа, 14:25
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Представители казанской "Ак Барс арены" отреагировали на претензии главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого по поводу состояния газона. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

"Нет смысла отрицать, что футбольное поле находится далеко не в идеальном виде. <...> Да, мы проводим много мероприятий, за счёт чего наш стадион живёт полноценной жизнью и не является "белым слоном". Отметим, что эффективное управление стадионом неоднократно отмечалось на федеральном уровне специальными премиями и наградами за лучшие решения по коммерциализации стадиона. Модель управления "Ак Барс ареной" принимается год за годом нашими коллегами из других регионов как наиболее эффективная", — говорится в пресс-релизе.

Накануне "Рубин" в матче третьего тура чемпионата России по футболу на своём поле победил грозненский "Ахмат" — 2:1. После первого тайма хозяева уступали в счёте, но смогли переломить ход встречи. По окончании игры Слуцкий раскритиковал состояние газона на "Ак Барс арене".

"Рубин" обыграл "Ахмат" в домашнем матче РПЛ

"Рубин" обыграл "Ахмат" в домашнем матче РПЛ

"Здесь проводится куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает..." сказал главный тренер "Рубина".

После трёх туров "Рубин" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков из девяти возможных. Команда по дополнительным показателям уступает только петербургскому "Зениту".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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