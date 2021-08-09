"Стадион живёт полноценной жизнью": "Ак Барс арена" отреагировала на критику Слуцким качества поля

"Нет смысла отрицать, что футбольное поле находится далеко не в идеальном виде. <...> Да, мы проводим много мероприятий, за счёт чего наш стадион живёт полноценной жизнью и не является "белым слоном". Отметим, что эффективное управление стадионом неоднократно отмечалось на федеральном уровне специальными премиями и наградами за лучшие решения по коммерциализации стадиона. Модель управления "Ак Барс ареной" принимается год за годом нашими коллегами из других регионов как наиболее эффективная", — говорится в пресс-релизе.