"Комики — супермиролюбивые люди": Илья Соболев оценил приговор Идраку Мирзализаде за шутку про русских
По словам артиста, в телепередачах оскорбления встречаются намного чаще и вовсе не в юмористическом контексте.
Фото © Instagram / sobolev_tut
Комики никогда не преследуют цели обидеть кого-либо или оскорбить, поскольку являются миролюбивыми людьми. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юморист Илья Соболев, комментируя приговор стендаперу Идраку Мирзализаде за его шутку о русских.
"Комики — супермиролюбивые люди. Они никогда не обидят, за редким исключением, может, преследуя личные мотивы, кого-то и хотят где-то оскорбить, но точно не в этом случае", — сказал Соболев.
По словам собеседника Лайфа, в телепередачах, не связанных с юмором, оскорбления встречаются гораздо чаще, но на это никто не обращает внимания. А комики же никогда не стали бы целенаправленно оскорблять кого-то, тем более зная, что за это предусмотрено наказание, добавил артист.
Напомним, стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток после того, как артист оказался в центре скандала из-за видео, где он высмеял проявление расизма и шутил о "русских и фекалиях".
Комментариев: 0