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"Комики — супермиролюбивые люди": Илья Соболев оценил приговор Идраку Мирзализаде за шутку про русских

По словам артиста, в телепередачах оскорбления встречаются намного чаще и вовсе не в юмористическом контексте.

9 августа, 14:22
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CPAw6asJVlG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> sobolev_tut</a></p>

Фото © Instagram / sobolev_tut

Комики никогда не преследуют цели обидеть кого-либо или оскорбить, поскольку являются миролюбивыми людьми. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юморист Илья Соболев, комментируя приговор стендаперу Идраку Мирзализаде за его шутку о русских.

"Комики — супермиролюбивые люди. Они никогда не обидят, за редким исключением, может, преследуя личные мотивы, кого-то и хотят где-то оскорбить, но точно не в этом случае", — сказал Соболев.

Комик Мирзализаде извинился за шутку про русских, но всё равно получил 10 суток

Комик Мирзализаде извинился за шутку про русских, но всё равно получил 10 суток

По словам собеседника Лайфа, в телепередачах, не связанных с юмором, оскорбления встречаются гораздо чаще, но на это никто не обращает внимания. А комики же никогда не стали бы целенаправленно оскорблять кого-то, тем более зная, что за это предусмотрено наказание, добавил артист.

Напомним, стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток после того, как артист оказался в центре скандала из-за видео, где он высмеял проявление расизма и шутил о "русских и фекалиях".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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