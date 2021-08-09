Комики никогда не преследуют цели обидеть кого-либо или оскорбить, поскольку являются миролюбивыми людьми. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юморист Илья Соболев, комментируя приговор стендаперу Идраку Мирзализаде за его шутку о русских.

"Комики — супермиролюбивые люди. Они никогда не обидят, за редким исключением, может, преследуя личные мотивы, кого-то и хотят где-то оскорбить, но точно не в этом случае", — сказал Соболев.

По словам собеседника Лайфа, в телепередачах, не связанных с юмором, оскорбления встречаются гораздо чаще, но на это никто не обращает внимания. А комики же никогда не стали бы целенаправленно оскорблять кого-то, тем более зная, что за это предусмотрено наказание, добавил артист.