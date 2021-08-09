Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов
Выяснилось, что труба, из-за разрыва которой и произошла трагедия, была установлена семь лет назад.
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Девять пациентов скончались в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе в течение 25–30 минут после отключения основной подачи кислорода. Об этом Лайфу сообщил источник.
Трагедия случилась в 17:30, как ранее сообщил врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, произошёл разрыв кислородной трубы. В это время в больнице находилось 29 резервных баллонов с кислородом. В реанимации лечение получало 62 пациента, из них 13 — на аппаратах ИВЛ. Резервные баллоны были подключены за 2–3 минуты с момента аварии.
Сейчас в больнице находится порядка 100 баллонов, которые привезли из других медучреждений. Основная подача кислорода по трубе восстановлена. Известно, что её установили семь лет назад. Следователи выясняют точные причины инцидента, однако процесс затрудняет тот факт, что труба работает и подаёт кислород.
Ранее стало известно, что после гибели пациентов возбудили уголовное дело. Проверку по факту трагедии уже организовала прокуратура, а также Росздравнадзор.
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