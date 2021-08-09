Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились видео с места происшествия в больнице Владикавказа, где девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода после прорыва трубы системы подачи газа.

На кадрах видно, что сотрудники МЧС РФ устраняют прорыв той самой трубы. На месте ЧП находится врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Он выразил соболезнования родственникам погибших, отметив, что врачи старались сделать всё, что возможно.

"Я ещё раз подтвердил своё поручение разобраться с состоянием всех больных... Ещё раз к каждому пристально присмотреться и посмотреть соответствующее состояние", — подчеркнул Меняйло.

Врио министра здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания Сослан Тебиев добавил, что все пациенты сейчас под пристальным контролем, а кислород в штатном режиме поступает в реанимацию.