НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Власти региона выразили соболезнования родным погибших, отметив, что врачи старались сделать всё, что возможно.

9 августа, 19:54

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились видео с места происшествия в больнице Владикавказа, где девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода после прорыва трубы системы подачи газа.

На кадрах видно, что сотрудники МЧС РФ устраняют прорыв той самой трубы. На месте ЧП находится врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Он выразил соболезнования родственникам погибших, отметив, что врачи старались сделать всё, что возможно.

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

"Я ещё раз подтвердил своё поручение разобраться с состоянием всех больных... Ещё раз к каждому пристально присмотреться и посмотреть соответствующее состояние", — подчеркнул Меняйло.

Врио министра здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания Сослан Тебиев добавил, что все пациенты сейчас под пристальным контролем, а кислород в штатном режиме поступает в реанимацию.

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Напомним, около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лайф публикует список погибших из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа

сегодня в 20:17

Минздрав направил во Владикавказ группу специалистов после трагедии в больнице

сегодня в 20:03

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в переброске боевиков с Украины

сегодня в 21:14

Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательства над Россией взломом

сегодня в 21:09

Немецкий футбольный гранд намерен купить молодую звезду "Динамо" Захаряна

сегодня в 20:48

Новости партнеров

Layer 1