Семья антипрививочников заразилась коронавирусом и умерла за неделю
Родственник жертв ковида решил поделиться своей историей, чтобы этот горький опыт не повторили другие.
Фото © Соцсети
В Португалии семья антипрививочников из трёх человек заразилась коронавирусом и умерла в течение недели. Об этом пишет Daily Mail.
По словам родственника умерших Фрэнсиса Гонсалвеша, проживающего в Кардиффе, его 65-летняя мать, 73-летний отец и 40-летний брат не стали вакцинироваться от ковида под влиянием пропаганды противников прививок. Мужчина решил поделиться своей историей, чтобы этот горький опыт не повторяли другие.
Гонсалвеш считает, что родственники заразились CoViD-19 во время семейного ужина. Мужчина отметил, что у его матери и отца были некоторые проблемы со здоровьем, в отличие от младшего брата, который "не вылезал из спортзала", придерживался здорового питания и за последние 15 лет не выпил ни капли алкоголя.
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