Семья антипрививочников заразилась коронавирусом и умерла за неделю

Родственник жертв ковида решил поделиться своей историей, чтобы этот горький опыт не повторили другие.

В Португалии семья антипрививочников из трёх человек заразилась коронавирусом и умерла в течение недели. Об этом пишет Daily Mail.

По словам родственника умерших Фрэнсиса Гонсалвеша, проживающего в Кардиффе, его 65-летняя мать, 73-летний отец и 40-летний брат не стали вакцинироваться от ковида под влиянием пропаганды противников прививок. Мужчина решил поделиться своей историей, чтобы этот горький опыт не повторяли другие.