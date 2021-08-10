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Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 05:09
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Семья антипрививочников заразилась коронавирусом и умерла за неделю

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Родственник жертв ковида решил поделиться своей историей, чтобы этот горький опыт не повторили другие.

В Португалии семья антипрививочников из трёх человек заразилась коронавирусом и умерла в течение недели. Об этом пишет Daily Mail.

По словам родственника умерших Фрэнсиса Гонсалвеша, проживающего в Кардиффе, его 65-летняя мать, 73-летний отец и 40-летний брат не стали вакцинироваться от ковида под влиянием пропаганды противников прививок. Мужчина решил поделиться своей историей, чтобы этот горький опыт не повторяли другие.

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Гонсалвеш считает, что родственники заразились CoViD-19 во время семейного ужина. Мужчина отметил, что у его матери и отца были некоторые проблемы со здоровьем, в отличие от младшего брата, который "не вылезал из спортзала", придерживался здорового питания и за последние 15 лет не выпил ни капли алкоголя.

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Никита Никонов
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