В Прикамье полицейский выпал из машины на ходу и попал на видео. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Пермском крае из машины на ходу выпал полицейский. Видео, на котором запечатлён этот момент, оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл в городе Краснокамске на улице Февральской. На кадрах видно, что служебный автомобиль поворачивает на перекрёстке, во время манёвра открывается дверь автомобиля и из неё выпадает сотрудник полиции. Чуть позже страж порядка самостоятельно поднимается.