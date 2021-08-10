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В Прикамье полицейский выпал из машины на ходу и попал на видео

Сотрудник правоохранительных органов не пострадал, в МВД выясняют, что привело к инциденту.

10 августа, 01:38

В Прикамье полицейский выпал из машины на ходу и попал на видео. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Пермском крае из машины на ходу выпал полицейский. Видео, на котором запечатлён этот момент, оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл в городе Краснокамске на улице Февральской. На кадрах видно, что служебный автомобиль поворачивает на перекрёстке, во время манёвра открывается дверь автомобиля и из неё выпадает сотрудник полиции. Чуть позже страж порядка самостоятельно поднимается.

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В региональном ГУ МВД РФ подтвердили факт случившегося, там сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что выпавший сотрудник не пострадал.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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