В Прикамье полицейский выпал из машины на ходу и попал на видео
Сотрудник правоохранительных органов не пострадал, в МВД выясняют, что привело к инциденту.
В Пермском крае из машины на ходу выпал полицейский. Видео, на котором запечатлён этот момент, оказалось в распоряжении Лайфа.
Инцидент произошёл в городе Краснокамске на улице Февральской. На кадрах видно, что служебный автомобиль поворачивает на перекрёстке, во время манёвра открывается дверь автомобиля и из неё выпадает сотрудник полиции. Чуть позже страж порядка самостоятельно поднимается.
В региональном ГУ МВД РФ подтвердили факт случившегося, там сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что выпавший сотрудник не пострадал.
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