Жертва Эпштейна подала в суд на сына Елизаветы II, обвинив его в изнасиловании

Американка Вирджиния Робертс Джуффре подала в суд на британского принца. Женщина утверждает, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Об этом сообщил адвокат гражданки США Дэвид Бойс.

"В течение пяти лет принц Эндрю и его советники блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства. Уже давно пора призвать его к ответственности", — заявил Бойс в беседе с телеканалом Sky News.

Джуффре утверждает, что с принцем Эндрю её познакомил скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Женщина заявляет, что тоже стала жертвой финансиста. По словам Джуффре, принц Эндрю трижды насиловал её в 2001 году, когда ей было 17 лет. Вирджиния требует компенсацию за физический и моральный ущерб.