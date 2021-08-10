Жертва Эпштейна подала в суд на сына Елизаветы II, обвинив его в изнасиловании
Вирджиния Робертс Джуффре требует от принца Эндрю компенсацию за физический и моральный ущерб.
Принц Эндрю. Фото © ТАСС / ЕРА
Американка Вирджиния Робертс Джуффре подала в суд на британского принца. Женщина утверждает, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Об этом сообщил адвокат гражданки США Дэвид Бойс.
"В течение пяти лет принц Эндрю и его советники блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства. Уже давно пора призвать его к ответственности", — заявил Бойс в беседе с телеканалом Sky News.
Джуффре утверждает, что с принцем Эндрю её познакомил скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Женщина заявляет, что тоже стала жертвой финансиста. По словам Джуффре, принц Эндрю трижды насиловал её в 2001 году, когда ей было 17 лет. Вирджиния требует компенсацию за физический и моральный ущерб.
В 2019 году Эндрю отказался от своих официальных обязанностей после заявлений Джуффре об их интимной связи. При этом принц отвергал все обвинения в свой адрес. В интервью Би-би-си сын королевы заявил, что не помнит Вирджинию, а фото 2001 года, на котором он запечатлён с Джуффре и любовницей Эпштейна Гилейн Максвелл, назвал подделкой.
Напомним, тело американского финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.
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