Блинкен обвинил Россию и Китай в попытках убедить мир в упадке США

Россия и Китай пытаются убедить мир в том, что США переживают упадок, но на самом деле это не так, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтону нужно действовать так, чтобы не потерять глобального лидерства.

"Ни для кого из нас не секрет, что правительства России и Китая как публично, так и в частном порядке приводят доводы, что США находятся в упадке... Мы напоминаем им, что всё ещё остаёмся чрезвычайно сильной страной", — заявил Блинкен во время выступления в Университете Мэриленда.

Вместе с тем глава американской дипломатии признал, что конкуренты теснят США на мировой арене. По словам Блинкена, Штаты упали на 13-е место в рейтинге качества инфраструктуры и на девятое по объёмам инвестиций в инновации. В связи с этим госсекретарь призвал вкладывать средства во внутреннее обновление.