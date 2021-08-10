Любовница москвича-насильника переписывалась с подругой жертвы от её лица
Позже женщина всё же призналась, что это не она. Полицию же вызвал дядя девочки.
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Гражданская жена москвича, который несколько часов удерживал 14-летнюю школьницу в квартире и насиловал её, в этот момент общалась с телефона жертвы с её подругой. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сначала сожительница подозреваемого переписывалась со школьницей от лица подруги, но потом призналась, что это не она. Сама девочка в этот момент была заперта в квартире.
Полицию в итоге вызвал дядя школьницы, он тоже названивал на телефон племяннице, и сожительница насильника в итоге назвала ему адрес. Вызволяли девочку уже вместе со стражами порядка.
Как сообщал Лайф, на 31-летнего москвича возбудили несколько уголовных дел: "Незаконное лишение человека свободы", "Изнасилование несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера". Девочка, которая сейчас находится в больнице, позже рассказала правоохранителям, что мужчина ещё весной оказывал ей знаки внимания, но она его отвергла.
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