Любовница москвича-насильника переписывалась с подругой жертвы от её лица

Гражданская жена москвича, который несколько часов удерживал 14-летнюю школьницу в квартире и насиловал её, в этот момент общалась с телефона жертвы с её подругой. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сначала сожительница подозреваемого переписывалась со школьницей от лица подруги, но потом призналась, что это не она. Сама девочка в этот момент была заперта в квартире.

Полицию в итоге вызвал дядя школьницы, он тоже названивал на телефон племяннице, и сожительница насильника в итоге назвала ему адрес. Вызволяли девочку уже вместе со стражами порядка.