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Любовница москвича-насильника переписывалась с подругой жертвы от её лица

Позже женщина всё же призналась, что это не она. Полицию же вызвал дядя девочки.

9 августа, 23:24

Фото © Соцсети

Гражданская жена москвича, который несколько часов удерживал 14-летнюю школьницу в квартире и насиловал её, в этот момент общалась с телефона жертвы с её подругой. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сначала сожительница подозреваемого переписывалась со школьницей от лица подруги, но потом призналась, что это не она. Сама девочка в этот момент была заперта в квартире.

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Полицию в итоге вызвал дядя школьницы, он тоже названивал на телефон племяннице, и сожительница насильника в итоге назвала ему адрес. Вызволяли девочку уже вместе со стражами порядка.

Как сообщал Лайф, на 31-летнего москвича возбудили несколько уголовных дел: "Незаконное лишение человека свободы", "Изнасилование несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера". Девочка, которая сейчас находится в больнице, позже рассказала правоохранителям, что мужчина ещё весной оказывал ей знаки внимания, но она его отвергла.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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