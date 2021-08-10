Роспотребнадзор создаёт "убийц бактерий" для лечения пациентов на ИВЛ

Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают лекарственные препараты против бактерий, которые вызывают пневмонию у пациентов на ИВЛ и обрели устойчивость к антибиотикам. Об этом сообщает газета "Известия". Отмечается, что бактериальные инфекции на ИВЛ — распространённая проблема у больных коронавирусом.

При проведении инвазивной вентиляции лёгких в течение более чем двух суток появляется высокий риск развития госпитальной пневмонии. Бактерии, вызывающие заражение, устойчивее к традиционным препаратам, поэтому число летальных исходов среди людей с внутрибольничной инфекцией выше, чем у избежавших такой участи пациентов.

"В кишечнике человека живёт огромное количество бактерий, и часть из них под воздействием медицинских мероприятий могут обретать резистентность к лекарствам. Эти штаммы бактерий рано или поздно попадают через части аппарата ИВЛ в лёгкие, и пациент в итоге инфицирует себя сам, развивается бактериальная пневмония. Причём никакими обычными антибиотиками этот канал заражения перекрыть невозможно. Пожалуй, мы будем жить с такими возбудителями патологии всегда", — отметил глава Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов профессор РАН Андрей Алешкин.