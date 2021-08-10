Роспотребнадзор создаёт "убийц бактерий" для лечения пациентов на ИВЛ
Бактериальные инфекции — распространённая проблема, которая часто приводит к смерти больных CoViD-19.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают лекарственные препараты против бактерий, которые вызывают пневмонию у пациентов на ИВЛ и обрели устойчивость к антибиотикам. Об этом сообщает газета "Известия". Отмечается, что бактериальные инфекции на ИВЛ — распространённая проблема у больных коронавирусом.
При проведении инвазивной вентиляции лёгких в течение более чем двух суток появляется высокий риск развития госпитальной пневмонии. Бактерии, вызывающие заражение, устойчивее к традиционным препаратам, поэтому число летальных исходов среди людей с внутрибольничной инфекцией выше, чем у избежавших такой участи пациентов.
"В кишечнике человека живёт огромное количество бактерий, и часть из них под воздействием медицинских мероприятий могут обретать резистентность к лекарствам. Эти штаммы бактерий рано или поздно попадают через части аппарата ИВЛ в лёгкие, и пациент в итоге инфицирует себя сам, развивается бактериальная пневмония. Причём никакими обычными антибиотиками этот канал заражения перекрыть невозможно. Пожалуй, мы будем жить с такими возбудителями патологии всегда", — отметил глава Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов профессор РАН Андрей Алешкин.
Как уточняется, специалисты Роспотребнадзора разработали метод персонализированной фаготерапии. Учёные подбирают состав, дозировку и путь введения препарата для конкретного пациента на основе бактериофагов. Далее исследователи определяют пути введения, дозу и лекарственную форму препарата, которые обеспечат максимальную эффективность. Использование бактериофагов не входит в клинические рекомендации, однако, если этот метод поможет пациенту, никаких препятствий не возникнет, отметил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов. Известно, что в 84% случаев после применения таких препаратов все бактерии, вызвавшие критическое состояние и не поддающиеся другим лекарствам, погибают.
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