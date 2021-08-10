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Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей после развода

Четвёртую позицию теперь занимает основатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг.

9 августа, 21:56
<p>Основатель Microsoft Билл Гейтс. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Основатель Microsoft Билл Гейтс. Фото © ТАСС / ЕРА

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс после развода с супругой опустился на пятое место в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Forbes.

Теперь состояние предпринимателя оценивается в 129,6 миллиарда долларов и уступает капиталу обогнавшего его основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга (130,3 миллиарда долларов).

Бывшая жена Билла Гейтса стала одной из самых богатых в мире

Бывшая жена Билла Гейтса стала одной из самых богатых в мире

Напомним, 2 августа стало известно, что Билл Гейтс официально развёлся с женой Мелиндой. Супруги прожили вместе 27 лет. Ранее в совместном заявлении пара подчеркнула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Позже выяснилось, что Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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