Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей после развода

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс после развода с супругой опустился на пятое место в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Forbes .

Теперь состояние предпринимателя оценивается в 129,6 миллиарда долларов и уступает капиталу обогнавшего его основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга (130,3 миллиарда долларов).

Напомним, 2 августа стало известно, что Билл Гейтс официально развёлся с женой Мелиндой. Супруги прожили вместе 27 лет. Ранее в совместном заявлении пара подчеркнула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Позже выяснилось, что Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода.