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Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в переброске боевиков с Украины

По словам лидера Незалежной, Киев борется с бандитами, а не тренирует их.

9 августа, 21:14
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что Киев причастен к переброске боевиков и оружия на белорусскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", сказал Никифоров.

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По его словам, президент Белоруссии делает подобные замечания в адрес Украины, чтобы отвлечь общественное внимание от ситуации в самой республике. Пресс-секретарь Зеленского добавил, что Украина будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую без вмешательства в политические процессы. А в случае недружественных шагов в отношении Киева Минск ждёт "мощный ответ" как с украинской стороны, так и от всего международного сообщества, заключил Никифоров.

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Напомним, ранее Лукашенко обвинил Киев в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию. Он отметил, что понимает, почему власти Незалежной в угоду Западу предпринимают недружественные шаги относительно белорусов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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