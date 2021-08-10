Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в переброске боевиков с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что Киев причастен к переброске боевиков и оружия на белорусскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", — сказал Никифоров.

По его словам, президент Белоруссии делает подобные замечания в адрес Украины, чтобы отвлечь общественное внимание от ситуации в самой республике. Пресс-секретарь Зеленского добавил, что Украина будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую без вмешательства в политические процессы. А в случае недружественных шагов в отношении Киева Минск ждёт "мощный ответ" как с украинской стороны, так и от всего международного сообщества, заключил Никифоров.