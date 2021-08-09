Евросоюз поддерживает введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Белоруссии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко", — говорится в заявлении.