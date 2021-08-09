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"Действуем в унисон": ЕС поддержал новые санкции США, Канады и Великобритании против Белоруссии

В Евросоюзе заявили, что "продолжат оказывать давление на режим Александра Лукашенко".

9 августа, 20:40
<p>Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий</p>

Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий

Евросоюз поддерживает введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Белоруссии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко", — говорится в заявлении.

Байден обвинил Лукашенко в попытках удержать власть в Белоруссии любой ценой

Байден обвинил Лукашенко в попытках удержать власть в Белоруссии любой ценой

Напомним, ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. По словам американского лидера, режим Александра Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Штатов. К ограничениям против республики присоединились Великобритания и Канада.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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