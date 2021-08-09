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"Не хотят прямо смотреть в глаза истории": МИД раскритиковал власти Токио за бездействие во время протеста у Посольства РФ

В дипведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия осуществляются при попустительстве руководства Японии.

9 августа, 20:26
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В МИД РФ резко осудили бездействие властей Токио во время акции протеста, которая была приурочена к 76-й годовщине вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, акцию протеста у здания Посольства РФ в Токио организовали японские ультраправые активисты. Во время мероприятия они также выкрикивали лозунги с требованием вернуть "северные территории" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).

"Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из неё надлежащие уроки", — подчёркивается в заявлении МИД.

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В ведомстве также напомнили, что Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке в начале августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Этот шаг СССР внёс ключевой вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН.

В МИД РФ добавили, что "серьёзно озабочены продолжающимися попытками" властей Японии игнорировать признанные итоги Второй мировой войны и "нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны".

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Спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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