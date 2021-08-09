Лайф публикует список погибших из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа
Среди них восемь женщин и один мужчина. Самой старшей жертвой трагедии стала пациентка 1936 года рождения.
Фото © ТАСС / Ольга Смольская
9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек. В распоряжении Лайфа оказался список жертв аварии.
1. Мажорова Т.Н., 1957 г.р.
2. Хугаева Н.К., 1961 г.р.
3. Татунашвили С.С., 1951 г.р.
4. Синичкина И.Н., 1954 г.р.
5. Сокурова А.Д., 1936 г.р.
6. Бязрова Р.А., 1957 г.р.
7. Мамедова Н.М., 1973 г.р.
8. Ботоева Е.С., 1961 г.р.
9. Ледяев М.Я., 1958 г.р.
Напомним, около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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