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Лайф публикует список погибших из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа

Среди них восемь женщин и один мужчина. Самой старшей жертвой трагедии стала пациентка 1936 года рождения.

9 августа, 20:17
<p>Фото © ТАСС / Ольга Смольская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Смольская

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек. В распоряжении Лайфа оказался список жертв аварии.

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

1. Мажорова Т.Н., 1957 г.р.

2. Хугаева Н.К., 1961 г.р.

3. Татунашвили С.С., 1951 г.р.

4. Синичкина И.Н., 1954 г.р.

5. Сокурова А.Д., 1936 г.р.

6. Бязрова Р.А., 1957 г.р.

7. Мамедова Н.М., 1973 г.р.

8. Ботоева Е.С., 1961 г.р.

9. Ледяев М.Я., 1958 г.р.

Напомним, около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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