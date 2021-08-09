Немецкий футбольный гранд намерен купить молодую звезду "Динамо" Захаряна

По информации издания, представители клуба Бундеслиги готовы активировать опцию выкупа 18-летнего атакующего хавбека, однако переход юного таланта в летнее трансферное окно маловероятен. По некоторым данным, в контракте Захаряна с "Динамо" прописана сумма выкупа в размере 12 миллионов евро, а следующим летом она возрастёт до 15 миллионов. Также есть информация, что к футболисту присматривается лондонский "Челси".