Немецкий футбольный гранд намерен купить молодую звезду "Динамо" Захаряна
Если клубам удастся договориться, сумма трансфера может превысить 12 миллионов евро.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" заинтересован в подписании российского полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, представители клуба Бундеслиги готовы активировать опцию выкупа 18-летнего атакующего хавбека, однако переход юного таланта в летнее трансферное окно маловероятен. По некоторым данным, в контракте Захаряна с "Динамо" прописана сумма выкупа в размере 12 миллионов евро, а следующим летом она возрастёт до 15 миллионов. Также есть информация, что к футболисту присматривается лондонский "Челси".
Добавим, что в нынешнем сезоне Захарян провёл за "Динамо" три матча и отметился одним голом. А в прошедшем 8 августа матче РПЛ против "Ростова" он заработал пенальти.
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