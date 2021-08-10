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Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательства над Россией взломом

Там отметили, что с большим уважением относятся к российским коллегам, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие данного вида спорта.

9 августа, 21:09

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Белорусская ассоциация гимнастики заявила о взломе её аккаунта в "Фейсбуке", где ранее появился издевательский комментарий о сборной России на Олимпиаде в Токио.

"Уважаемые друзья! 8 августа был осуществлён несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети "Фейсбук". Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики", — говорится в сообщении.

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Ассоциация принесла извинения за некорректные комментарии и отметила, что с огромным уважением относится к странам, развивающим гимнастику. Также там поздравили победителей и призёров олимпийского турнира и пожелали всем спортсменам хорошо подготовиться к Играм в Париже.

"Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением", — добавили в белорусской ассоциации.

Напомним, ранее официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в "Фейсбуке" издевательски прокомментировал пятое место сборной России в общекомандном зачёте на Олимпиаде в Токио. РФ там назвали псевдовеликой спортивной страной, которая "бездарно профукала" другим.

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В соревнованиях по художественной гимнастике, как рассказывал Лайф, Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей, завоевав два серебра — в групповом и личном многоборье, которое выиграла Дина Аверина. При этом разгорелся скандал, связанный с судейством. Победу одержала израильтянка Линой Ашрам, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. Также по ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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