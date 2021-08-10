Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательства над Россией взломом

Белорусская ассоциация гимнастики заявила о взломе её аккаунта в "Фейсбуке", где ранее появился издевательский комментарий о сборной России на Олимпиаде в Токио.

"Уважаемые друзья! 8 августа был осуществлён несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети "Фейсбук". Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики", — говорится в сообщении.

Ассоциация принесла извинения за некорректные комментарии и отметила, что с огромным уважением относится к странам, развивающим гимнастику. Также там поздравили победителей и призёров олимпийского турнира и пожелали всем спортсменам хорошо подготовиться к Играм в Париже.

"Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением", — добавили в белорусской ассоциации.