Обозреватель американского журнала The National Interest Джон Россомандо предрёк Армии США такое же разгромное поражение, какое потерпела Франция после вторжения вермахта в 1940 году.

По его мнению, "погрязший в бюрократии, политизированный и близорукий" Пентагон в настоящее время имеет дело с Китаем, который серьёзно наращивает свою военную мощь и не боится Вашингтона и его союзников. При этом, как утверждает колумнист, поведение властей Штатов схоже с тем, как вела себя Третья Французская республика в 1930-х годах.

Россомандо уточнил, что в межвоенный период в Париже "правила бал плутократическая элита", которая предпочла "умиротворить" всё более усиливавшуюся Германию, вместо того чтобы противостоять ей. Власти Франции выступали против стратегии, которая позволила бы армии перейти в наступление и победить вермахт. Солдаты Третьей республики были так же деморализованы, как сегодня американские, подчёркивает обозреватель The National Interest.

В публикации сказано, что разгромное поражение Франции в июне 1940 года повергло в шок весь мир, привело к падению её колониальной империи в Африке и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в статье отмечается, что на бумаге французская армия была одной из сильнейших в Европе, однако некомпетентность командиров, а также раскол, поляризация и политизация вооружённых сил страны свели на нет все усилия по отражению агрессии со стороны Третьего рейха.

"Американские генералы и адмиралы по-прежнему придерживаются тактики и стратегии XX века. Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны", — заметил Россомандо.

Он добавил, что США становятся таким же "бумажным тигром", каким была Франция перед вторжением гитлеровской Германии. По его мнению, если Штаты не предпримут радикальных мер по реформированию цепочки управления вооружёнными силами, то Вашингтон потерпит худшее военное поражение со времён Филиппинской операции 1941–1942 годов.