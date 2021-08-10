Лукашенко спутал американскую журналистку с "девушкой из региона"
Курьёзный инцидент изрядно повеселил собравшихся в зале Дворца Независимости в Минске, где проходила встреча с президентом Белоруссии.
Фото © ТАСС / Павел Орловский
Лукашенко перепутал американскую журналистку с "девушкой из региона". Видео © "Беларусь 1"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и представителями общественности предложил одной из участниц мероприятия задать ему вопрос, назвав её представителем регионов.
Незадолго до этого пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт обратила внимание, что за время мероприятия ещё не было предоставлено право задать вопросы сотрудникам региональной прессы, которых в зале "немало". Она предложила обратиться к Лукашенко сотруднице издания "Минская правда", а затем президент Белоруссии выбрал следующего журналиста.
"Ну, вот девушка из региона", — указал Лукашенко на Валери Хопкинс из New York Times.
Пресс-секретарь президента, несколько растерявшись, уточнила, кого именно глава государства имеет в виду, и передала слово журналистке.
"Вам дали слово, чего вы ждёте? Пожалуйста", — сказала она, смеясь.
"Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", — произнесла журналистка с явным акцентом, вызвав смех в зале Дворца Независимости в Минске, где проходила встреча.
Ранее Лайф рассказывал, что на встрече Лукашенко с журналистами произошёл ещё один забавный диалог. Белорусский лидер пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём и отметил, что супруг Натальи Эйсмонт — "крепкий мужик, настоящий, верный семьянин".
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