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Лукашенко спутал американскую журналистку с "девушкой из региона"

Курьёзный инцидент изрядно повеселил собравшихся в зале Дворца Независимости в Минске, где проходила встреча с президентом Белоруссии.

9 августа, 22:15

Фото © ТАСС / Павел Орловский

Лукашенко перепутал американскую журналистку с "девушкой из региона". Видео © "Беларусь 1"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и представителями общественности предложил одной из участниц мероприятия задать ему вопрос, назвав её представителем регионов.

Незадолго до этого пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт обратила внимание, что за время мероприятия ещё не было предоставлено право задать вопросы сотрудникам региональной прессы, которых в зале "немало". Она предложила обратиться к Лукашенко сотруднице издания "Минская правда", а затем президент Белоруссии выбрал следующего журналиста.

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"Ну, вот девушка из региона", — указал Лукашенко на Валери Хопкинс из New York Times.

Пресс-секретарь президента, несколько растерявшись, уточнила, кого именно глава государства имеет в виду, и передала слово журналистке.

"Вам дали слово, чего вы ждёте? Пожалуйста", — сказала она, смеясь.

"Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", — произнесла журналистка с явным акцентом, вызвав смех в зале Дворца Независимости в Минске, где проходила встреча.

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Ранее Лайф рассказывал, что на встрече Лукашенко с журналистами произошёл ещё один забавный диалог. Белорусский лидер пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём и отметил, что супруг Натальи Эйсмонт — "крепкий мужик, настоящий, верный семьянин".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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