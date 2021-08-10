МИД Украины призвал Белоруссию отказаться от поддержки политики России

Министерство иностранных дел Украины призвало Белоруссию отказаться от поддержки политики России и пригрозило Минску правовыми последствиями. В Киеве считают, что РФ "нарушает международное право", продолжая политику, якобы направленную против Украины и других стран. Заявление МИД Незалежной опубликовано на сайте дипведомства и приурочено к годовщине президентских выборов в Белоруссии.

"Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", — говорится в заявлении.

Также там призвали власти Белоруссии "вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключённых по политическим обвинениям и прекратить репрессии против независимых СМИ".