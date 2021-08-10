МИД Украины призвал Белоруссию отказаться от поддержки политики России
В Киеве вновь заявили, что Кремль якобы занимается "подрывом суверенитета" Незалежной.
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Министерство иностранных дел Украины призвало Белоруссию отказаться от поддержки политики России и пригрозило Минску правовыми последствиями. В Киеве считают, что РФ "нарушает международное право", продолжая политику, якобы направленную против Украины и других стран. Заявление МИД Незалежной опубликовано на сайте дипведомства и приурочено к годовщине президентских выборов в Белоруссии.
"Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", — говорится в заявлении.
Также там призвали власти Белоруссии "вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключённых по политическим обвинениям и прекратить репрессии против независимых СМИ".
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.
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