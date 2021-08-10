"Ваша трактовка нелепа": Посольство РФ указало на незаконное присутствие американских военных в Сирии
В диппредставительстве призвали представителя Вашингтона внимательно ознакомиться с текстом резолюции Совбеза ООН.
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Российское посольство в США указало официальному представителю возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции — полковнику Уэйну Маротто — на то, что его трактовка присутствия американских военных в Сирии идёт вразрез с соответствующей резолюцией Совбеза ООН.
Отметим, что российские дипломаты на странице посольства в "Твиттере" ответили на пост Маротто, в котором тот заявлял, что войска Штатов на северо-востоке Сирии обладают "чётким мандатом" на присутствие "в соответствии с международным правом — резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года".
"Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно. Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа", — сказано в сообщении диппредставительства, к которому была прикреплена ссылка на резолюцию на сайте ООН.
Ранее появилась информация о том, что американские военные перевезли 40 боевиков террористической группировки ИГИЛ* из тюрем на контролируемую ВС США базу в городе Эш-Шаддад (провинция Эль-Хасака на северо-востоке Сирии). Также Лайф сообщал, что в МИД РФ заявили о наличии доказательств сотрудничества Армии США с ИГИЛ.
* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.
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