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"Волосы и зубы выпали": Звезда сериала "Татьянин день" Артём Артемьев заявил, что его пытались отравить

Сейчас артист находится в трудном материальном положении, вместе с подругой они питаются подножным кормом и порой нарушают закон.

9 августа, 23:41
<p>Актёр Артём Артемьев. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко</p>

Актёр Артём Артемьев. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

48-летний актёр, режиссёр Артём Артемьев, известный по таким фильмам и сериалам, как "Любка", "Уравнение со всеми неизвестными", "Южные ночи", "Татьянин день" и "Близнецы", рассказал, почему на пике популярности пропал с киноэкранов.

По словам артиста, недоброжелатели нанесли тяжкий вред его здоровью и сейчас он ведёт затворнический образ жизни, опасаясь повторного нападения. Объяснить причину, по которой на его жизнь могли покушаться, Артемьев отказался. Он лишь уточнил, что это связано с не очень хорошими делами, всё началось в 2010 году.

"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов", — сказал Артемьев в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

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В трудный период артист познакомился с Валентиной, которая жила и работала программистом в США. По словам женщины, она тратила на восстановление здоровья Артемьева все свои силы и сбережения. И сейчас ему стало лучше, актёр даже начал ходить.

Тем не менее пара находится в трудном материальном положении, питается подножным кормом и порой нарушает закон.

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"Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь", — признались Артём и Валентина.

Знакомые Артемьева уверены, что в его бедственном положении виновата именно Валентина. Они утверждают, что она не та, за кого себя выдаёт. По их словам, женщина втянула Артёма в некую секту и на ней висят многомиллионные долги.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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