48-летний актёр, режиссёр Артём Артемьев, известный по таким фильмам и сериалам, как "Любка", "Уравнение со всеми неизвестными", "Южные ночи", "Татьянин день" и "Близнецы", рассказал, почему на пике популярности пропал с киноэкранов.

По словам артиста, недоброжелатели нанесли тяжкий вред его здоровью и сейчас он ведёт затворнический образ жизни, опасаясь повторного нападения. Объяснить причину, по которой на его жизнь могли покушаться, Артемьев отказался. Он лишь уточнил, что это связано с не очень хорошими делами, всё началось в 2010 году.

"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов", — сказал Артемьев в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

В трудный период артист познакомился с Валентиной, которая жила и работала программистом в США. По словам женщины, она тратила на восстановление здоровья Артемьева все свои силы и сбережения. И сейчас ему стало лучше, актёр даже начал ходить.

Тем не менее пара находится в трудном материальном положении, питается подножным кормом и порой нарушает закон.

"Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь", — признались Артём и Валентина.