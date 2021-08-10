Правительство РФ передумало вводить запрет на экспорт бензина
Планировалось, что эта жёсткая мера поможет снизить цены на топливо в стране.
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Правительство РФ решило пока не вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для урегулирования ситуации на топливном рынке. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
По их данным, соответствующее решение было принято во время совещания вице-премьера России Александра Новака с представителями нефтекомпаний. Одним из аргументов этого стал наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что цена на нефть опустилась ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, на принятие решения повлияли заверения нефтяников о росте предложения на бирже. Всё это может способствовать снижению цен на топливо.
О том, что Минэнерго может принять решение о запрете экспорта бензина, в конце июля сообщал замглавы ведомства Павел Сорокин. Он отмечал, что вся нормативная документация уже готова, сейчас специалисты наблюдают ежедневную динамику. К слову, после заявления Минэнерго о планах приостановить экспорт бензин начал дешеветь, но долго эта тенденция не продлилась.
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