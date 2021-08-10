Правительство РФ передумало вводить запрет на экспорт бензина

Правительство РФ решило пока не вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для урегулирования ситуации на топливном рынке. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По их данным, соответствующее решение было принято во время совещания вице-премьера России Александра Новака с представителями нефтекомпаний. Одним из аргументов этого стал наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что цена на нефть опустилась ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, на принятие решения повлияли заверения нефтяников о росте предложения на бирже. Всё это может способствовать снижению цен на топливо.