Наследник Эболы: В Гвинее скончался пациент, заразившийся неизлечимой лихорадкой Марбург
Этот редкий вирус с высоким уровнем смертности относится к тому же семейству, что и Эбола.
Власти Гвинеи сообщили о смерти пациента, заразившегося неизлечимой геморрагической лихорадкой Марбург. Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в страну уже прибыла группа экспертов.
Инфицирование Марбургом было выявлено в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые зафиксировали случаи заражения вирусом Эбола. Отмечается, что это первый заболевший лихорадкой пациент в Западной Африке.
Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от двух до 21 дня. Всё начинается с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола.
Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images