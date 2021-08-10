Наследник Эболы: В Гвинее скончался пациент, заразившийся неизлечимой лихорадкой Марбург

Этот редкий вирус с высоким уровнем смертности относится к тому же семейству, что и Эбола.

Власти Гвинеи сообщили о смерти пациента, заразившегося неизлечимой геморрагической лихорадкой Марбург. Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в страну уже прибыла группа экспертов.

Инфицирование Марбургом было выявлено в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые зафиксировали случаи заражения вирусом Эбола. Отмечается, что это первый заболевший лихорадкой пациент в Западной Африке.