Наследник Эболы: В Гвинее скончался пациент, заразившийся неизлечимой лихорадкой Марбург

Инфицирование Марбургом было выявлено в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые зафиксировали случаи заражения вирусом Эбола. Отмечается, что это первый заболевший лихорадкой пациент в Западной Африке.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от двух до 21 дня. Всё начинается с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола.