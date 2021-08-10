Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 03:36
4212

Наследник Эболы: В Гвинее скончался пациент, заразившийся неизлечимой лихорадкой Марбург

Этот редкий вирус с высоким уровнем смертности относится к тому же семейству, что и Эбола.

Власти Гвинеи сообщили о смерти пациента, заразившегося неизлечимой геморрагической лихорадкой Марбург. Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в страну уже прибыла группа экспертов.

Инфицирование Марбургом было выявлено в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые зафиксировали случаи заражения вирусом Эбола. Отмечается, что это первый заболевший лихорадкой пациент в Западной Африке.

В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6
В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от двух до 21 дня. Всё начинается с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола.

BannerImage

Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Никита Никонов
  • Новости
  • Гвинея
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar