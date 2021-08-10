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"Спартак" призвал своих болельщиков не приезжать на матч ЛЧ с "Бенфикой"

В клубе рассказали о жёстких условиях для посещения стадиона в Лиссабоне.

10 августа, 00:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" обратился к своим болельщикам перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики", который состоится в Лиссабоне.

Представители столичного клуба напомнили, что УЕФА официально закрыл гостевые секторы на всех матчах квалификационного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. "Спартак" также отметил, что власти Португалии позволили "Бенфике" пустить на стадион до 20 тысяч зрителей на предстоящий 10 августа матч.

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"Билеты будут доступны лишь для болельщиков, имеющих абонементы сезона 2019/20 на матчи португальской команды, а также сертификаты о вакцинации EC Digital CoViD либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. Все билеты будут персонализированными, с указанием имени владельца и номера паспорта", — сказано в заявлении на сайте клуба.

Напомним, что в первом матче российский клуб на своём поле уступил со счётом 0:2.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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