"Спартак" призвал своих болельщиков не приезжать на матч ЛЧ с "Бенфикой"

Московский "Спартак" обратился к своим болельщикам перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики", который состоится в Лиссабоне.

Представители столичного клуба напомнили, что УЕФА официально закрыл гостевые секторы на всех матчах квалификационного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. "Спартак" также отметил, что власти Португалии позволили "Бенфике" пустить на стадион до 20 тысяч зрителей на предстоящий 10 августа матч.

"Билеты будут доступны лишь для болельщиков, имеющих абонементы сезона 2019/20 на матчи португальской команды, а также сертификаты о вакцинации EC Digital CoViD либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. Все билеты будут персонализированными, с указанием имени владельца и номера паспорта", — сказано в заявлении на сайте клуба.