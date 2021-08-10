В Киеве заявили о страхе ФРГ и Франции перед военной мощью Украины
Именно по этой причине Берлин и Париж выступают против вступления Незалежной в альянс, считает политолог Вадим Карасёв.
Фото © Pixabay
Германия и Франция выступают против вступления Украины в ЕС и НАТО, потому что опасаются её военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим Карасёв.
"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — заявил Карасёв.
По словам политолога, Незалежная обладает большой территорией и численностью населения, "на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь". Карасёв считает, что это настораживает Берлин и Париж.
"Тогда [при вступлении Украины в ЕС и НАТО] проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток – 2" будет введён в эксплуатацию", — заключил политолог.
Ранее на Украине захотели сближения с НАТО в обмен на запуск "Северного потока – 2". Депутат Верховной рады Ирина Верещук надеется, что страна может вступить в альянс вместе со Швецией, которая, по некоторым данным, рассматривает возможность отказа от своего нейтрального статуса.
Комментариев: 0