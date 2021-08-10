В США возмутились грандиозным празднованием юбилея Обамы во время пандемии

Грандиозное трёхдневное празднование 60-летия экс-президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенном на юго-востоке американского штата Массачусетс, вызвало сильный резонанс в обществе. Об этом сообщает газета New York Post.

Издание обратило внимание на размах мероприятия в период борьбы с коронавирусом. Также отмечается, что многие гости торжества не соблюдали коронавирусные ограничения, в частности не носили защитные маски.

Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолётами. Дороги в целях безопасности гостей были перекрыты, что вызвало сильное недовольство местных жителей.

Как отметил колумнист издания, ранее пресс-секретарь 44-го президента Штатов Ханна Хэнкинс сообщала, что в связи с распространением дельта-штамма коронавируса Обама решил "значительно сократить мероприятие, чтобы включить в него только семью и близких друзей". Но в итоге на вечеринку собралось более сотни гостей. Сами участники празднования уверяли, что в нём примут участие исключительно "привитые интеллектуалы".