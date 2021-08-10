США планируют убедить талибов остановить наступления в Афганистане

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху (Катар) на переговоры по ситуации в Афганистане, чтобы убедить движение "Талибан"* остановить наступление. Об этом сообщается в релизе на сайте Госдепартамента.

"В ходе ряда запланированных трёхдневных переговоров представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на прекращении огня и снижении уровня насилия, а также на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой", — говорится в сообщении.