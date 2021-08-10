США планируют убедить талибов остановить наступления в Афганистане
Американский спецпредставитель Халилзад направился с этой целью на переговоры в Доху.
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Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху (Катар) на переговоры по ситуации в Афганистане, чтобы убедить движение "Талибан"* остановить наступление. Об этом сообщается в релизе на сайте Госдепартамента.
"В ходе ряда запланированных трёхдневных переговоров представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на прекращении огня и снижении уровня насилия, а также на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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