Суд Белоруссии ликвидировал ПЕН-Центр под руководством Светланы Алексиевич

Правозащитная неправительственная организация "Белорусский ПЕН-Центр", которой с 2019 года руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, сообщила о вынесении судебного решения по ликвидации.

"По итогам второго судебного заседания по делу организации Белорусский ПЕН-центр ликвидирован", — сказано в телеграм-канале центра.

В конце июля представители организации заявляли, что Минюст Белоруссии подал в Верховный суд страны иск о ликвидации. Официального заявления властей республики о ситуации с ПЕН-Центром пока не было.

Общественное объединение "Белорусский ПЕН-Центр" было основано в 1989 году оргкомитетом из 20 писателей и принято в международный ПЕН-Клуб в мае следующего года. Центр находился в Минске и имел регистрацию Минюста Белоруссии, которую получил в 1999 году.