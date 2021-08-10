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Суд Белоруссии ликвидировал ПЕН-Центр под руководством Светланы Алексиевич

Общественное объединение было основано в 1989 году. Спустя десять лет оно получило регистрацию Минюста республики.

10 августа, 01:48
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Правозащитная неправительственная организация "Белорусский ПЕН-Центр", которой с 2019 года руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, сообщила о вынесении судебного решения по ликвидации.

"По итогам второго судебного заседания по делу организации Белорусский ПЕН-центр ликвидирован", — сказано в телеграм-канале центра.

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В конце июля представители организации заявляли, что Минюст Белоруссии подал в Верховный суд страны иск о ликвидации. Официального заявления властей республики о ситуации с ПЕН-Центром пока не было.

Общественное объединение "Белорусский ПЕН-Центр" было основано в 1989 году оргкомитетом из 20 писателей и принято в международный ПЕН-Клуб в мае следующего года. Центр находился в Минске и имел регистрацию Минюста Белоруссии, которую получил в 1999 году.

Ранее Алексиевич рассказывала, что пишет книгу о событиях в Белоруссии, которые произошли после президентских выборов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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