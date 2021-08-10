Сомнолог раскрыл россиянам действенный способ борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал главное средство в борьбе с бессонницей. В беседе с ОСН специалист отметил, что людям следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок.

По словам медика, в этом помогает нормализация режима пробуждения. Как уточнил сомнолог, вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения удастся наладить, вопрос бессонницы решится.