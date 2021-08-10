Сомнолог раскрыл россиянам действенный способ борьбы с бессонницей
Также медик скептически высказался по поводу применения различных травяных чаёв для нормализации сна.
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Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал главное средство в борьбе с бессонницей. В беседе с ОСН специалист отметил, что людям следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок.
По словам медика, в этом помогает нормализация режима пробуждения. Как уточнил сомнолог, вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения удастся наладить, вопрос бессонницы решится.
Кудинов скептически высказался по поводу применения различных травяных чаёв для нормализации сна. Доктор подчеркнул, что в этом вопросе полезнее была бы валериана.
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