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Сомнолог раскрыл россиянам действенный способ борьбы с бессонницей

Также медик скептически высказался по поводу применения различных травяных чаёв для нормализации сна.

10 августа, 03:34

Фото © Pixabay

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал главное средство в борьбе с бессонницей. В беседе с ОСН специалист отметил, что людям следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок.

По словам медика, в этом помогает нормализация режима пробуждения. Как уточнил сомнолог, вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения удастся наладить, вопрос бессонницы решится.

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Кудинов скептически высказался по поводу применения различных травяных чаёв для нормализации сна. Доктор подчеркнул, что в этом вопросе полезнее была бы валериана.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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