СМИ рассказали о планах правительства приватизировать оператора карт "Мир"

Министерство финансов РФ обсуждает вопрос приватизации оператора банковских карт "Мир". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка и источники в ведомстве.

По данным издания, сейчас ведётся разработка концепции, но конкретики пока мало. Газета отмечает, что вопрос о приватизации карт поднял на закрытом заседании замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров. Вместе с тем в пресс-службе органа сообщили, что ФАС не участвует в обсуждении этого проекта. Оператор карт "Мир" — Национальная система платёжных карт (НСПК) — принадлежит Центробанку, где опровергли дискуссию о приватизации, однако участники рынка утверждают, что она всё же ведётся.

"Рынок обсуждает эту идею с Минфином. Есть две основные идеи — передать 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платёжного рынка", — рассказал один из собеседников газеты.

Вместе с тем утверждается, что Минфину больше нравится другой вариант — приватизировать 100% компании в рамках IPO. По мнению главы Ассоциации электронных денег Виктора Достова, это снимет конфликт интересов, при котором ЦБ регулирует рынок платёжных систем и владеет одним из игроков этого рынка.