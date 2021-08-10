Российский вратарь Игорь Шестёркин заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Договор рассчитан на четыре года, за которые голкипер заработает 22,666,668 миллиона долларов (5,66 млн в год).

Журналист Фрэнк Серавалли сообщил в "Твиттере", что это рекордная сумма контракта, которая выдавалась по второму договору вратарям за всю историю НХЛ.

Шестёркин перешёл в "Рейнджерс" в 2019 году из СКА. В первых двух сезонах его зарплата составляла 925 тысяч долларов в год. В прошлом году 25-летний голкипер провёл в регулярном чемпионате НХЛ 35 матчей, отразив 91,6% бросков и пропустив 2,62 шайбы в среднем за игру.