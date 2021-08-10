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$5,66 млн в год: Российский вратарь Шестёркин заключил контракт с "Рейнджерс" на рекордную сумму

Зарплата хоккеиста увеличилась примерно в шесть раз по сравнению с предыдущим соглашением.

10 августа, 02:32
<p>Игорь Шестёркин. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSXZF8uIBYN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> shesterkinigor</a></p>

Игорь Шестёркин. Фото © Instagram / shesterkinigor

Российский вратарь Игорь Шестёркин заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Договор рассчитан на четыре года, за которые голкипер заработает 22,666,668 миллиона долларов (5,66 млн в год).

Журналист Фрэнк Серавалли сообщил в "Твиттере", что это рекордная сумма контракта, которая выдавалась по второму договору вратарям за всю историю НХЛ.

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Шестёркин перешёл в "Рейнджерс" в 2019 году из СКА. В первых двух сезонах его зарплата составляла 925 тысяч долларов в год. В прошлом году 25-летний голкипер провёл в регулярном чемпионате НХЛ 35 матчей, отразив 91,6% бросков и пропустив 2,62 шайбы в среднем за игру.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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