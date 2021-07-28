Птичка с кокаиновым прошлым: "Вашингтон" пытается избавиться от звезды российского хоккея Руководство столичного клуба не устраивает поведение Евгения Кузнецова вне площадки. Для "Кэпиталз" было бы идеально обменять его в другую команду НХЛ. 27 июля, 21:40 Евгений Кузнецов. Фото © NHL.com

Один из самых популярных среди российских болельщиков клубов НХЛ — "Вашингтон Кэпиталз" — перед началом следующего сезона может покинуть наш знаменитый хоккеист. Евгения Кузнецова хотят обменять на игрока другого клуба.

Ситуация серьёзная, но давайте разбираться. Уход Кузнецова весьма и весьма реален. Руководство клуба возмущено поведением форварда вне площадки и рассчитывает обменять его в другую команду НХЛ. Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайн Маклеллан открыто заявил, что россиянину при зарплате 7,8 миллиона долларов в год не следует экономить силы на льду. Сообщалось даже, что Кузнецов может отправиться в "Сент-Луис Блюз" в обмен на своего соотечественника Владимира Тарасенко или в "Нью-Йорк Рейнджерс". Правда, пока эти планы официального подтверждения не получили.

Слухи слухами, а Маклеллану пришлось-таки прокомментировать возможный уход Кузнецова. Он не подтвердил информацию, что "Вашингтон" твёрдо настроен на обмен россиянина, но высказался максимально расплывчато.

— Кузнецов — отличный хоккеист. Он нам всем очень нравится. Мы никогда не говорили, что хотим от него избавиться. Да, мы готовы выслушать предложения других клубов по поводу наших игроков, но окончательное решение всегда остаётся за нами. Никаких решений об обмене мы не принимали, — дипломатично заявил генеральный менеджер.

Защищает соотечественника и Овечкин. Хоккеисты вместе играют за "Вашингтон" с 2014 года и вместе выиграли Кубок Стэнли. Капитану команды не хотелось бы, чтобы Кузнецов уходил.

— Он важный игрок. Но я думаю, что он взрослый парень. И он знает, что мы его всегда поддерживаем в любой ситуации. То, что про Кузю говорят… Ну, слушайте, про всех много что говорят. Не нужно обращать внимания на такие разговоры. Нужно работать и исправлять ситуацию, — отметил самый результативный российский игрок в истории НХЛ.

Да и сам Кузнецов рассчитывает продолжить карьеру в "Вашингтоне". По его словам, сейчас его отношения с руководством клуба не самые лучшие, но это временные трудности.

— В команде меня всё устраивает. Здесь для меня сделали много хорошего. Наши отношения рассчитаны на долгий период, несмотря на то что иногда приходится переживать трудные моменты, — отметил Кузнецов.

Что же не так с одним из самых ярких российских хоккеистов? Сначала у него всё складывалось просто идеально. С юных лет воспитанник челябинского "Трактора" подавал огромные надежды. В 2009 году он выиграл серебро на юниорском чемпионате мира, став одним из лучших бомбардиров первенства.

В 2010-м "Вашингтон" выбрал Кузнецова в первом раунде драфта под общим 26-м номером. Через полгода он стал победителем молодёжного чемпионата мира, а в 2012-м и 2014-м добился аналогичного успеха и на взрослом ЧМ. Параллельно нападающий дотащил родной "Трактор" до финала КХЛ, в котором команда уступила московскому "Динамо". После всех этих достижений на родной земле форвард с чувством выполненного долга отправился в "Вашингтон" покорять НХЛ.

И надо сказать, что за океаном у Кузнецова тоже сначала всё шло как нельзя лучше. Он сразу же зарекомендовал себя одним из лидеров команды. Летом 2017 года россиянин продлил контракт с "Вашингтоном" на восемь лет на сумму 62,4 миллиона долларов. А через год форвард уже поднимал над головой вожделенный трофей. При этом он с 32 набранными очками стал лучшим бомбардиром плей-офф, а в голосовании на приз лучшему игроку Кубка Стэнли уступил только Овечкину.

Вдобавок ко всему Кузнецов привлёк к себе внимание специалистов и болельщиков необычным празднованием голов. Забросив шайбу, нападающий поднимал одну ногу и, закладывая вираж на одном коньке вдоль лицевого борта площадки, взмахивал руками, словно крыльями. В связи с этим и получил своё прозвище Птичка.

Всё начало рушиться через год после завоевания Кубка Стэнли. В 2019-м "Вашингтон" вылетел уже в первом раунде плей-офф, и все российские легионеры команды отправились на чемпионат мира в Братиславу. Сборная России на том первенстве добралась только до бронзы, зато Кузнецов явно запомнит его на всю жизнь. Сразу по окончании турнира в соцсетях появилось видео, на котором "молодой человек, похожий на Кузнецова", сидит за столом, на котором явно просматриваются две "дорожки" из белого порошка. Хоккеист долгое время утверждал, что ничего не нюхал и вообще это был не он.

Через три месяца выяснилось, что это был всё-таки Кузнецов. Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Взятый во время ЧМ-2019 допинг-тест выявил в организме игрока следы кокаина. НХЛ также отстранила нападающего от участия в трёх стартовых матчах сезона — не за употребление запрещённых препаратов (за океаном результаты европейских тестов не признают), а скорее за публичное отрицание очевидных фактов. В Америке такое очень не любят.

В результате Кузнецов извинился за содеянное и пообещал исправиться, но осадок остался. К тому же в последние годы его результативность неизменно уменьшается. Если в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне 2017/18 россиянин набрал 83 очка, то далее этот показатель составлял 72, 52 и 29 баллов (стоит отметить, что из-за пандемии регулярный чемпионат 2020-2021 был сокращён с традиционных 82 игр до 56) соответственно. Прошлый сезон у него вообще получился неудачным со всех точек зрения. Он дважды переболел коронавирусом, да ещё и опоздал на одно из командных мероприятий, за что был наказан отстранением от игр.

Остаётся надеяться, что спад в карьере Кузнецова прекратится — где бы он ни продолжил карьеру. У талантливого игрока огромное количество персональных фанатов, которые внимательно следят за его выступлениями. Да и сборной России он, несомненно, пригодится. Да, Олимпиаду 2022 года в Пекине он в любом случае пропустит из-за дисквалификации, но в дальнейшем сможет помочь национальной команде.

Добавим, что нынешним летом может сменить клуб и ещё одна российская звезда НХЛ. Кирилл Капризов за один год в "Миннесоте Уайлд" успел влюбить в себя американских зрителей и получил приз лучшему новичку лиги, но сейчас он никак не может договориться о продлении истекшего контракта.

24-летний хоккеист отклонил предложения "Миннесоты" о соглашении на семь и восемь лет. Согласно первому варианту документа, зарплата игрока составила бы 8–8,5 миллиона долларов в год, согласно второму — девять миллионов. По информации СМИ, Капризов хотел бы подписать контракт на менее продолжительный срок, но клуб такой вариант не устраивает.

Упорно распространяются слухи, что форвард может в преддверии Олимпиады в Пекине вернуться в ЦСКА. Инсайдер TSN и журналист The Athletic Пьер Лебрюн считает такое развитие событий вполне реальным. Что ж, осталось ждать совсем недолго. Сезон в КХЛ начинается уже 1 сентября, да и в НХЛ скоро начнётся подготовка к старту первенства.

Авторы Роман Фейгин