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"Абсолютно не выбирают выражения": Филолог жёстко раскритиковал россиян за агрессию в спорах о коронавирусе

По мнению эксперта, сейчас в ходе дискуссии главное — это "приложить" тех, кто не разделяет точку зрения.

10 августа, 02:44

Фото © Pixabay

Споры о коронавирусе и вакцинации в соцсетях демонстрируют падение культуры поведения и культуры речи. Об этом заявил доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, россияне совершенно не умеют вести дискуссии в соцсетях или в комментариях к публикациям в СМИ. Уровень агрессии в таких спорах зашкаливает. Это касается любой актуальной темы, в том числе и пандемии.

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"Уровень речевой агрессии — это проблема. Сегодня из-за социальных сетей люди абсолютно не испытывают никаких ограничений в плане выражения своей агрессии. Если посмотреть в соцсетях дискуссии про вакцину, то вы увидите, каким невероятным токсичным дерьмом люди поливают друг друга. Они абсолютно не выбирают выражения, не соблюдают элементарные нормы приличия. Вот где уровень культуры падает", пояснил филолог.

Осадчий добавил, что сейчас в ходе дискуссии главное — это "приложить" тех, кто не разделяет точку зрения. Главной бедой современного общества филолог назвал высокий уровень агрессии. По мнению учёного, решить эту проблему помогут внутренние ограничители.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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