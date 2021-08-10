Споры о коронавирусе и вакцинации в соцсетях демонстрируют падение культуры поведения и культуры речи. Об этом заявил доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, россияне совершенно не умеют вести дискуссии в соцсетях или в комментариях к публикациям в СМИ. Уровень агрессии в таких спорах зашкаливает. Это касается любой актуальной темы, в том числе и пандемии.

"Уровень речевой агрессии — это проблема. Сегодня из-за социальных сетей люди абсолютно не испытывают никаких ограничений в плане выражения своей агрессии. Если посмотреть в соцсетях дискуссии про вакцину, то вы увидите, каким невероятным токсичным дерьмом люди поливают друг друга. Они абсолютно не выбирают выражения, не соблюдают элементарные нормы приличия. Вот где уровень культуры падает", — пояснил филолог.