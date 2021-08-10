Стартовала активная фаза учений возле таджикско-афганской границы

Вблизи таджикско-афганской границы стартовала активная фаза учений, в которых принимает участие более 2,5 тысячи военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там отметили, что экипажи армейской авиации РФ и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от Афганистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолётная карусель".

"Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолётов Ми-24, выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого лётчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух — поверхность", — рассказали в пресс-службе.

В ЦВО добавили, что для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков" вертолёты Ми-8 и высадили тактический воздушный десант и обеспечили огневую поддержку с воздуха.

Как сообщает Минобороны, также в учениях принимают участие российские штурмовики Су-25, самолёты Л-39 ВВС Таджикистана, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", мотострелковые подразделения трёх стран на бронетранспортёрах БТР-82А и боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72, и военнослужащие спецназа Таджикистана. Всего в манёврах задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих (1,8 тыс. от России) и около 500 (420 от РФ) единиц вооружения и военной техники.

Совместные учения стран проводятся на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане. Напомним, ситуация там обострилась после начала вывода американских войск. Президент США Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции.