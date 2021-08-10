Один из крупнейших производителей водки сообщил о росте её себестоимости

Повышение цены сырья с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства водки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор "Татспиртпрома" Руслан Максудов.

По его словам, в 2021 году рост себестоимости производства одной бутылки спиртного (0,5 л) доходит до 3%.

"Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растёт всё: плёнка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы", — заявил Максудов.