Один из крупнейших производителей водки сообщил о росте её себестоимости
Вместе с тем гендиректор "Татспиртпрома" Руслан Максудов отметил, что самое главное — это сохранить потребителя, поэтому компания старается не транслировать рост себестоимости в конечную цену.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Повышение цены сырья с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства водки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор "Татспиртпрома" Руслан Максудов.
По его словам, в 2021 году рост себестоимости производства одной бутылки спиртного (0,5 л) доходит до 3%.
"Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растёт всё: плёнка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы", — заявил Максудов.
Отмечается, что за неполный год зерно подорожало в 1,5 раза, цена сахара выросла на 14%, упаковка прибавила в стоимости на 10–15%. По словам Максудова, компания старается нивелировать рост сырья, например делая запасы и подписывая контракты с фиксированной ценой будущих поставок по некоторым позициям. Гендиректор отметил, что самое главное — это сохранить потребителя, поэтому компания старается не транслировать рост себестоимости в конечную цену.
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