НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Один из крупнейших производителей водки сообщил о росте её себестоимости

Вместе с тем гендиректор "Татспиртпрома" Руслан Максудов отметил, что самое главное — это сохранить потребителя, поэтому компания старается не транслировать рост себестоимости в конечную цену.

10 августа, 05:21

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Повышение цены сырья с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства водки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор "Татспиртпрома" Руслан Максудов.

По его словам, в 2021 году рост себестоимости производства одной бутылки спиртного (0,5 л) доходит до 3%.

"Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растёт всё: плёнка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы", — заявил Максудов.

Названы российские регионы с самым дорогим и самым дешёвым пивом

Названы российские регионы с самым дорогим и самым дешёвым пивом

Отмечается, что за неполный год зерно подорожало в 1,5 раза, цена сахара выросла на 14%, упаковка прибавила в стоимости на 10–15%. По словам Максудова, компания старается нивелировать рост сырья, например делая запасы и подписывая контракты с фиксированной ценой будущих поставок по некоторым позициям. Гендиректор отметил, что самое главное — это сохранить потребителя, поэтому компания старается не транслировать рост себестоимости в конечную цену.

"С похмелья изобрели": Токсикологи — о новой водке, от которой якобы не болит голова

"С похмелья изобрели": Токсикологи — о новой водке, от которой якобы не болит голова

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Девушка показала смешную разницу, как она выглядела в начале вечера, пока не появилось её альтер эго

6 августа, 07:47

Рассол, йогурт и минералка: В Китае перечислили способы россиян в борьбе с похмельем

13 июня, 00:33

СМИ рассказали о планах правительства приватизировать оператора карт "Мир"

сегодня в 03:08

Саакашвили заявил, что документ о знании украинского языка можно купить за $200

сегодня в 06:06

"Барселона" сделала Месси последнее предложение о новом контракте

сегодня в 05:34

Новости партнеров

Layer 1