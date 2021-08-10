В Госдуме предложили поощрять автомобилистов за безопасное вождение
Автор инициативы считает, что необходимо ввести льготы для тех водителей, кто совершил не более трёх незначительных нарушений ПДД в течение налогового периода.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести для водителей поощрение за безопасное вождение. Как пишет RT, парламентарий направил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову письмо, в котором попросил оценить целесообразность введения льготы на транспортный налог.
В послании депутат отметил, что в 2020 году в ДТП на территории России погибло более 16 тыс. человек, а более 180 тыс. получили травмы. Количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году оказалось на 15% больше, чем в 2019-м, и составляет 167 млн.
"В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно 50-процентную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей", — предложил Сухарев.
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