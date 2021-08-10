В Госдуме предложили поощрять автомобилистов за безопасное вождение

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести для водителей поощрение за безопасное вождение. Как пишет RT, парламентарий направил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову письмо, в котором попросил оценить целесообразность введения льготы на транспортный налог.

В послании депутат отметил, что в 2020 году в ДТП на территории России погибло более 16 тыс. человек, а более 180 тыс. получили травмы. Количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году оказалось на 15% больше, чем в 2019-м, и составляет 167 млн.