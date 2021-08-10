Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио показали отрицательный результат
Анализы у российских атлетов брались каждый день, также они должны были информировать о месте своего пребывания, отметил главный врач сборной.
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Все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, показали отрицательный результат. Об этом сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) Андрей Жолинский.
В беседе с РИА "Новости" доктор отметил, что допинг-пробы у российских атлетов брались каждый день, также они должны были информировать о месте своего пребывания.
Ранее об отсутствии положительных допинг-тестов у атлетов РФ на Олимпиаде рассказали в МОК (Международный олимпийский комитет). По словам директора по коммуникациям комитета Марка Адамса, сборная России выполнила 85% рекомендаций Международного органа по тестированию (ITA).
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