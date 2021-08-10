Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио показали отрицательный результат

Все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, показали отрицательный результат. Об этом сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) Андрей Жолинский.

В беседе с РИА "Новости" доктор отметил, что допинг-пробы у российских атлетов брались каждый день, также они должны были информировать о месте своего пребывания.