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"Будешь за тарелками на кухню ездить": Моргенштерн подарил подростку-инвалиду коляску со скандальной премии Муз-ТВ

Рэпер встретился с ребёнком из Новосибирска в Москве, куда тот приехал на терапию.

10 августа, 04:24
<p>Фото © <a href="https://www.nsk.kp.ru/daily/28314.5/4457009/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Фото © kp.ru

Рэпер Моргенштерн подарил инвалидную коляску 15-летнему подростку из Новосибирска. Ребёнок болен спинально-мышечной атрофией (СМА) и всю жизнь прикован к инвалидному креслу, сообщает kp.ru.

Как отмечается, мальчик широко известен в Новосибирске. Несмотря на болезнь, он радуется жизни: посещает ночные клубы, пишет рэп, ведёт блог. Также он был героем одной из популярных телепередач.

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Недавно мать с сыном прилетели на терапию в Москву. Узнав, что они в столице, Моргенштерн предложил встретиться и подарил парню инвалидную коляску. Ту самую, на которой рэпер появился на скандальной премии Муз-ТВ. Стоимость коляски оценивается в 70 тысяч рублей.

"Я на этой коляске ездил за тарелочкой на Муз-ТВ, а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить", — пошутил Моргенштерн.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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