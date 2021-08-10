Рэпер Моргенштерн подарил инвалидную коляску 15-летнему подростку из Новосибирска. Ребёнок болен спинально-мышечной атрофией (СМА) и всю жизнь прикован к инвалидному креслу, сообщает kp.ru.

Как отмечается, мальчик широко известен в Новосибирске. Несмотря на болезнь, он радуется жизни: посещает ночные клубы, пишет рэп, ведёт блог. Также он был героем одной из популярных телепередач.

Недавно мать с сыном прилетели на терапию в Москву. Узнав, что они в столице, Моргенштерн предложил встретиться и подарил парню инвалидную коляску. Ту самую, на которой рэпер появился на скандальной премии Муз-ТВ. Стоимость коляски оценивается в 70 тысяч рублей.