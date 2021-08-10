Сестра Ким Чен Ына назвала условие для мира на Корейском полуострове
По словам Ким Ё Чжон, если его не выполнить, улучшения ситуации не произойдёт.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На Корейском полуострове можно достигнуть мира, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей. Об этом говорится в опубликованном Северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении младшей сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Для того чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего следует выдворить с него развёрнутые в Южной Корее агрессивные вооружённые силы и военное оснащение США", — заявила Ким Ё Чжон, отметив, что пока этого не произойдёт, главная причина ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена.
По словам сестры Ким Чен Ына, КНДР уже не раз заявляла, что будет строить отношения с США по принципу "сила в ответ на силу, добро на добро".
Ранее Ким Ё Чжон окрестила "происками отребья" агитацию против Северной Кореи. Она резко осудила действия Сеула и назвала акцию активистов из Альянса движений за свободную Северную Корею непростительной провокацией.
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