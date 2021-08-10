НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сестра Ким Чен Ына назвала условие для мира на Корейском полуострове

По словам Ким Ё Чжон, если его не выполнить, улучшения ситуации не произойдёт.

10 августа, 03:58
<p>Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На Корейском полуострове можно достигнуть мира, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей. Об этом говорится в опубликованном Северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении младшей сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

"Для того чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего следует выдворить с него развёрнутые в Южной Корее агрессивные вооружённые силы и военное оснащение США", заявила Ким Ё Чжон, отметив, что пока этого не произойдёт, главная причина ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила лишить США спокойного сна

Сестра Ким Чен Ына пригрозила лишить США спокойного сна

По словам сестры Ким Чен Ына, КНДР уже не раз заявляла, что будет строить отношения с США по принципу "сила в ответ на силу, добро на добро".

Ранее Ким Ё Чжон окрестила "происками отребья" агитацию против Северной Кореи. Она резко осудила действия Сеула и назвала акцию активистов из Альянса движений за свободную Северную Корею непростительной провокацией.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Ким Чен Ын отругал чиновников из-за ошибок в борьбе с ковидом и заявил о большом кризисе

30 июня, 03:59

Южная Корея и КНДР возобновили работу линии связи

27 июля, 03:38

Украинский генерал рассказал о страхе "трусоватого" Зеленского перед Путиным

сегодня в 04:32

"Это катастрофа": Врачи предупредили о новой опасности для ковидных больных из-за пожаров в Якутии

сегодня в 04:50

В Госдуме предложили поощрять автомобилистов за безопасное вождение

сегодня в 04:43

Новости партнеров

Layer 1