Украинский генерал рассказал о страхе "трусоватого" Зеленского перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не решится встретиться с президентом России Владимиром Путиным, так как испытывает перед ним страх. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

"Зеленский Путина боится, он туда (в Москву. — Прим. Лайфа) не поедет. Он найдёт кучу причин — ну, трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", — заявил Москаль.