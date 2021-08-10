Украинский генерал рассказал о страхе "трусоватого" Зеленского перед Путиным
Лидер Незалежной отлично понимает, что после визита в Москву потеряет всю Западную Украину, отметил Геннадий Москаль.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР
Президент Украины Владимир Зеленский не решится встретиться с президентом России Владимиром Путиным, так как испытывает перед ним страх. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
"Зеленский Путина боится, он туда (в Москву. — Прим. Лайфа) не поедет. Он найдёт кучу причин — ну, трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", — заявил Москаль.
По словам генерала, Зеленский отлично понимает, что после визита в Москву потеряет всю Западную Украину. Кроме того, уверен Москаль, лидер Незалежной не решится на встречу с российским коллегой и в других местах, к примеру в Ватикане или Вене.
Ранее в Кремле сообщили, что не ведут подготовку встречи Путина с Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, её проведение затрудняет ряд моментов, в частности невыполнение Киевом Минских договорённостей.
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