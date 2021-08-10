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Директор ЦАСТ заявил о полном переключении военной разведки Украины на Россию

Если раньше она уделяла внимание западным соседям, в основном Румынии, то сейчас направление поменялось, отметил Руслан Пухов.

10 августа, 05:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/photos/2114100835398294/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DefenceIntelligenceofUkraine</a></p>

Фото © Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Военная разведка Украины (ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, а также Белоруссию, ДНР и ЛНР. Об этом заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Эксперт отметил, что раньше Киев вёл активную разведдеятельность в Польше, Румынии и других соседних государствах.

"И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик", — приводит слова Пухова РИА "Новости".

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По словам главы ЦАСТ, в начале 2000-х украинская разведка прогнозировала скорую войну с Румынией, поэтому всё военное строительство было сосредоточено на этом направлении.

Также Пухов объяснил, почему военная разведка пользуется на Украине большим авторитетом, нежели другие спецслужбы.

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"В ряды военных разведчиков российские спецслужбы, как представляется украинской власти, проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ", — рассказал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко — бывшего директора Национального института стратегических исследований страны. Тот сразу же после назначения назвал Россию врагом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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