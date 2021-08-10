Директор ЦАСТ заявил о полном переключении военной разведки Украины на Россию
Если раньше она уделяла внимание западным соседям, в основном Румынии, то сейчас направление поменялось, отметил Руслан Пухов.
Фото © Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine
Военная разведка Украины (ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, а также Белоруссию, ДНР и ЛНР. Об этом заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Эксперт отметил, что раньше Киев вёл активную разведдеятельность в Польше, Румынии и других соседних государствах.
"И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик", — приводит слова Пухова РИА "Новости".
По словам главы ЦАСТ, в начале 2000-х украинская разведка прогнозировала скорую войну с Румынией, поэтому всё военное строительство было сосредоточено на этом направлении.
Также Пухов объяснил, почему военная разведка пользуется на Украине большим авторитетом, нежели другие спецслужбы.
"В ряды военных разведчиков российские спецслужбы, как представляется украинской власти, проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ", — рассказал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко — бывшего директора Национального института стратегических исследований страны. Тот сразу же после назначения назвал Россию врагом.
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