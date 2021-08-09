Появилась запись трансляции, которую вёл велосипедист из Абакана, как вдруг его насмерть сбило авто

8 августа в районе одиннадцати часов вечера 19-летний велосипедист из Абакана ехал по улице Гагарина. Молодой человек ехал по краю дороги на встречной полосе и транслировал всё происходящее в прямом эфире Instagram, рассуждая о том, как мало у него зрителей — всего пять человек. Примерно в 23:05 по местному времени навстречу юноше выехал 36-летний автомобилист на Lexus LX. Столкновение также попало в стрим.

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Ой-ой-ой, встречка! Встречка — это нехорошо

Столкновение оказалось настолько сильным, что юноша умер прямо на месте происшествия, не дождавшись приезда врачей. Сейчас местная полиция проводит проверку в отношении участников ДТП. Вполне возможно, что одной из главных причин аварии следствие признает именно то, что 19-летний велосипедист вёл прямой эфир, пишет 19.rus.

Фото © МВД по РХ