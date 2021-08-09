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Появилась запись трансляции, которую вёл велосипедист из Абакана, как вдруг его насмерть сбило авто

Ужасающий момент столкновения 19-летнего блогера с машиной попал в трансляцию.

9 августа, 13:12

Фото © МВД по РХ

8 августа в районе одиннадцати часов вечера 19-летний велосипедист из Абакана ехал по улице Гагарина. Молодой человек ехал по краю дороги на встречной полосе и транслировал всё происходящее в прямом эфире Instagram, рассуждая о том, как мало у него зрителей — всего пять человек. Примерно в 23:05 по местному времени навстречу юноше выехал 36-летний автомобилист на Lexus LX. Столкновение также попало в стрим.

Видео © Mash Siberia

Ой-ой-ой, встречка! Встречка — это нехорошо

Столкновение оказалось настолько сильным, что юноша умер прямо на месте происшествия, не дождавшись приезда врачей. Сейчас местная полиция проводит проверку в отношении участников ДТП. Вполне возможно, что одной из главных причин аварии следствие признает именно то, что 19-летний велосипедист вёл прямой эфир, пишет 19.rus.

Фото © МВД по РХ

Фото © МВД по РХ

Напомним, это уже далеко не первый раз, когда стримеры умирают в погоне за популярностью в соцсетях. В прошлом месяце крановщица из Китая случайно упала из кабины с высоты 50 метров во время прямого эфира. Девушка также скончалась на месте.

Близняшек поставили на колени и застрелили в прямом эфире за то, что они слишком много знали

Близняшек поставили на колени и застрелили в прямом эфире за то, что они слишком много знали

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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