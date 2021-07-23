НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Близняшек поставили на колени и застрелили в прямом эфире за то, что они слишком много знали

Несовершеннолетний парень не только совершил чудовищное преступление, но и транслировал своё злодеяние в "Инстаграме".

23 июля, 16:09

Фото © Facebook / Ghana Daily News

18-летних сестёр-близняшек Амалию и Аманду Алвес нашли мёртвыми на обочине дороги в муниципалитете Пакажус, Бразилия. Местные жители сразу же вызвали правоохранителей, которые по подозрению в убийстве задержали 17-летнего подростка.

Фото © Facebook / Ghana Daily News

Фото © Facebook / Ghana Daily News

Преступник заставил девушек встать на колени и собрать волосы, а затем выстрелил каждой в затылок, снимая всё на видео и транслируя в "Инстаграме". Затем он выпустил в одну из сестёр ещё две пули, а в другую — четыре, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Ghana Daily News

Фото © Facebook / Ghana Daily News

Бразильская газета Diario do Noreste сообщила, что подозреваемого подростка арестовывали уже семь раз. За последние два года его обвиняли в том числе в хранении оружия, краже и умышленном нанесении телесных повреждений. Причиной жестокой расправы над сёстрами называют то, что якобы они слишком много знали об инцидентах, в которых были замешаны местные наркоторговцы. У Аманды осталась трёхлетняя дочь, у Амалии — полугодовалый сын.

Фермера обвинили в убийстве жены, останки которой нашли в отстойнике спустя 37 лет после пропажи

Фермера обвинили в убийстве жены, останки которой нашли в отстойнике спустя 37 лет после пропажи

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Водитель проехал по хлипкому "мосту глупости" в Забайкалье и рухнул в реку под крики очевидцев

сегодня в 15:17

Стас Пьеха хочет максимальное наказание для женщины, которая избила его сына

вчера в 15:14

Появилось видео смертельной аварии в Ульяновске, где семью с 2-летней дочкой смяло между КамАЗами

сегодня в 09:18

Торги за приговор: Почему Роман Протасевич перешёл на сторону Лукашенко

сегодня в 17:19

Салют из Кронштадта украсит празднование Дня ВМФ России

сегодня в 17:09

Новости партнеров

Layer 1