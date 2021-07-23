Близняшек поставили на колени и застрелили в прямом эфире за то, что они слишком много знали
Несовершеннолетний парень не только совершил чудовищное преступление, но и транслировал своё злодеяние в "Инстаграме".
18-летних сестёр-близняшек Амалию и Аманду Алвес нашли мёртвыми на обочине дороги в муниципалитете Пакажус, Бразилия. Местные жители сразу же вызвали правоохранителей, которые по подозрению в убийстве задержали 17-летнего подростка.
Преступник заставил девушек встать на колени и собрать волосы, а затем выстрелил каждой в затылок, снимая всё на видео и транслируя в "Инстаграме". Затем он выпустил в одну из сестёр ещё две пули, а в другую — четыре, пишет Daily Mail.
Бразильская газета Diario do Noreste сообщила, что подозреваемого подростка арестовывали уже семь раз. За последние два года его обвиняли в том числе в хранении оружия, краже и умышленном нанесении телесных повреждений. Причиной жестокой расправы над сёстрами называют то, что якобы они слишком много знали об инцидентах, в которых были замешаны местные наркоторговцы. У Аманды осталась трёхлетняя дочь, у Амалии — полугодовалый сын.
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