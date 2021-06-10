Фермера обвинили в убийстве жены, останки которой нашли в отстойнике спустя 37 лет после пропажи

В мае 1982 года 48-летняя Бренда Венейблс из Кемпси, Британия, пропала без вести. Тогда местные газеты сообщали, что полиция на вертолётах изучала все берега близлежащей реки Северн. Но, как бы долго они ни искали, найти женщину не смогли. Всё это время тело британки лежало в отстойнике дома, в котором она жила вместе со своим мужем Дэвидом. Подвижки в деле о пропаже произошли лишь спустя 37 лет. В июле 2019-го останки Бренды всё-таки нашли, когда вдовец уже давно переехал из того дома, сообщает BBC.