Фермера обвинили в убийстве жены, останки которой нашли в отстойнике спустя 37 лет после пропажи
Пару лет назад останки женщины нашли в отстойнике бывшего дома супругов во время плановой очистки.
В мае 1982 года 48-летняя Бренда Венейблс из Кемпси, Британия, пропала без вести. Тогда местные газеты сообщали, что полиция на вертолётах изучала все берега близлежащей реки Северн. Но, как бы долго они ни искали, найти женщину не смогли. Всё это время тело британки лежало в отстойнике дома, в котором она жила вместе со своим мужем Дэвидом. Подвижки в деле о пропаже произошли лишь спустя 37 лет. В июле 2019-го останки Бренды всё-таки нашли, когда вдовец уже давно переехал из того дома, сообщает BBC.
Фотография Бренды Венейблс из паспорта. Фото © Twitter / mwilliamsthomas
Вскоре после ужасной находки полиция обыскала старый дом пары, а затем арестовала Венейблса для выяснения всех обстоятельств. После тщательного рассмотрения всех материалов по делу Королевская прокурорская служба решила предъявить 88-летнему фермеру обвинение в убийстве, которое, по их мнению, произошло в период с 2 по 5 мая 1982 года.
Функция Королевской прокурорской службы заключается не в том, чтобы решать, виновно ли лицо в преступлении, а в том, чтобы дать справедливую, независимую и объективную оценку того, является ли уголовное обвинение вообще уместным
В настоящее время уже ведётся уголовное разбирательство. В связи с этим мы не можем давать никаких комментариев и делиться информацией, которая может нанести ущерб следствию
Венейблс пока находится на свободе, но обязан явиться в магистратский суд Вустера на первое слушание по его делу 15 июня, пишет Daily Mail.
WOW-news
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