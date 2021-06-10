Строитель в ярости разнёс дом за 48 млн, когда клиент отказался платить за ремонт и уехал в отпуск
Хозяин жилья был в ужасе, когда с ним связались испуганные соседи и рассказали, что происходит на их улице.
40-летний сотрудник IT-компании Джей Керджи в прошлом году купил дом в Лестершире, Великобритания, за 475 тыс. фунтов (около 48,5 млн рублей). Он решил возвести двухэтажную пристройку, обновить крышу и проводку. Для этого нанял работника, который согласился всё сделать за оговорённую плату, пишет Daily Mail.
Керджи уже мечтал въехать в дом со своей семьёй из шести человек, когда строитель, завершив работу, потребовал свои 3,5 тыс. фунтов (около 360 тыс. рублей). Однако владелец дома отказался это делать и уехал в отпуск. Тогда разозлённый рабочий пригнал технику и разнёс новый дом Керджи, уничтожив всё, что он сделал за это время.
Соседи, которых напугал шум и летящие во все стороны обломки, связались с хозяином жилья, и тот пришёл в ужас. В его доме отсутствовала крыша, во втором этаже зияла дыра, а повсюду вокруг валялись стройматериалы и мусор. Керджи обратился в полицию, но разрушение дома оказалось не уголовным преступлением, поэтому мужчину отправили в другие инстанции.
Я уехал в отпуск и был в 320 километрах от своего города, когда случился этот кошмар. Я связался с полицией, но там мне отказали, поэтому сейчас я обратился в Торговые стандарты, ведь нарушено моё право потребителя. Я всё ещё на курорте, поэтому мне сложно решать эту ситуацию издалека
WOW-news
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