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Строитель в ярости разнёс дом за 48 млн, когда клиент отказался платить за ремонт и уехал в отпуск

Хозяин жилья был в ужасе, когда с ним связались испуганные соседи и рассказали, что происходит на их улице.

10 июня, 07:02

Фото © Facebook / Vicky BrownBreaking News

40-летний сотрудник IT-компании Джей Керджи в прошлом году купил дом в Лестершире, Великобритания, за 475 тыс. фунтов (около 48,5 млн рублей). Он решил возвести двухэтажную пристройку, обновить крышу и проводку. Для этого нанял работника, который согласился всё сделать за оговорённую плату, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Vicky Brown — Breaking News

Фото © Facebook / Vicky BrownBreaking News

Керджи уже мечтал въехать в дом со своей семьёй из шести человек, когда строитель, завершив работу, потребовал свои 3,5 тыс. фунтов (около 360 тыс. рублей). Однако владелец дома отказался это делать и уехал в отпуск. Тогда разозлённый рабочий пригнал технику и разнёс новый дом Керджи, уничтожив всё, что он сделал за это время.

Фото © Facebook / Vicky Brown — Breaking News

Фото © Facebook / Vicky BrownBreaking News

Соседи, которых напугал шум и летящие во все стороны обломки, связались с хозяином жилья, и тот пришёл в ужас. В его доме отсутствовала крыша, во втором этаже зияла дыра, а повсюду вокруг валялись стройматериалы и мусор. Керджи обратился в полицию, но разрушение дома оказалось не уголовным преступлением, поэтому мужчину отправили в другие инстанции.

Фото © Facebook / Vicky Brown — Breaking News

Фото © Facebook / Vicky BrownBreaking News

Я уехал в отпуск и был в 320 километрах от своего города, когда случился этот кошмар. Я связался с полицией, но там мне отказали, поэтому сейчас я обратился в Торговые стандарты, ведь нарушено моё право потребителя. Я всё ещё на курорте, поэтому мне сложно решать эту ситуацию издалека

Джей Керджи

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Экстрасенс обманул дочь экс-губернатора Пензенской области на 16 млн, так и не решив личный вопрос

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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