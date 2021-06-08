Убийцу, который зарезал музыканта на глазах у десятков прохожих, приговорили к пожизненному сроку
20-летний британец, мечтавший стать популярным исполнителем и блогером, расстался с жизнью, оказавшись не в то время не в том месте.
Фото © Twitter / CrimeLdn
20-летний Кини Кристал Киссингу-Мабиала разговаривал по телефону с оператором своего банка, когда к нему подошёл неизвестный парень и два раза ударил 20-сантиметровым кинжалом в живот и правую часть груди. Всё это происходило на глазах у изумлённых посетителей торгового центра в Ноттингеме. Пытаясь понять, что случилось, Кини сделал несколько шагов назад и рухнул на пол. Приехавшая служба спасения так и не смогла вытащить парня с того света.
Кини Кристал Киссингу-Мабиала, жертва. Фото © Twitter / CrimeLdn
Убийца же прыгнул в трамвай и скрылся с места преступления. Однако полиции удалось выследить парня прямо до его квартиры. Преступником оказался 19-летний Мазин Абдельмоним. Инцидент произошёл 12 октября прошлого года, и с тех пор Абдельмоним так и не сознался в убийстве. На последнем заседании суда присяжные признали его виновным и приговорили к пожизненному заключению.
Мазин Абдельмоним, убийца. Фото © Twitter / CrimeLdn
Кроме того, у нападающего был 18-летний сообщник, у которого с собой были наркотики и нож. Но во время инцидента он не поддержал "напарника", а, наоборот, попытался скорее удрать с места преступления. Полиция схватила его в тот момент, когда он садился в автобус, пишет Metro.
В заявлении полиции сказано, что Кини, чьи видео с песнями собирали десятки тысяч просмотров на YouTube, стал жертвой убийства по трагической случайности. У Абдельмонима не было планов напасть именно на Киссингу-Мабиалу.
У Кини была впереди ещё целая жизнь. Многообещающая музыкальная карьера, мечты и стремления. Но всё это у него отнял Абдельмоним, внезапно напав на него, используя поистине ужасное оружие. Жертва занималась своими делами, гуляя по оживлённой улице в центре города посреди дня. <...> В результате один человек потерял свою жизнь, а другой самолично смыл её в унитаз
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