Убийцу, который зарезал музыканта на глазах у десятков прохожих, приговорили к пожизненному сроку

20-летний Кини Кристал Киссингу-Мабиала разговаривал по телефону с оператором своего банка, когда к нему подошёл неизвестный парень и два раза ударил 20-сантиметровым кинжалом в живот и правую часть груди. Всё это происходило на глазах у изумлённых посетителей торгового центра в Ноттингеме. Пытаясь понять, что случилось, Кини сделал несколько шагов назад и рухнул на пол. Приехавшая служба спасения так и не смогла вытащить парня с того света.

Кини Кристал Киссингу-Мабиала, жертва. Фото © Twitter / CrimeLdn

Убийца же прыгнул в трамвай и скрылся с места преступления. Однако полиции удалось выследить парня прямо до его квартиры. Преступником оказался 19-летний Мазин Абдельмоним. Инцидент произошёл 12 октября прошлого года, и с тех пор Абдельмоним так и не сознался в убийстве. На последнем заседании суда присяжные признали его виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Мазин Абдельмоним, убийца. Фото © Twitter / CrimeLdn

Кроме того, у нападающего был 18-летний сообщник, у которого с собой были наркотики и нож. Но во время инцидента он не поддержал "напарника", а, наоборот, попытался скорее удрать с места преступления. Полиция схватила его в тот момент, когда он садился в автобус, пишет Metro.

В заявлении полиции сказано, что Кини, чьи видео с песнями собирали десятки тысяч просмотров на YouTube, стал жертвой убийства по трагической случайности. У Абдельмонима не было планов напасть именно на Киссингу-Мабиалу.