Крановщица разбилась во время прямого эфира, который вела на высоте 50 метров

В социальных сетях китаянка рассказывала, что она работает крановщицей в Цюйчжоу, провинция Чжэцзян. Благодаря необычному образу девушке удалось собрать неплохую аудиторию: в соцсетях на неё было подписано больше ста тысяч человек. В прошлый вторник её карьера и жизнь оборвались, когда она была на рабочем месте. Во время прямого эфира Сяо выпала из кабины, которая находилась на высоте в 50 метров, и разбилась.

Кадры из видео © YouTube / HoneyCitrusT3A

Трагедия произошла в 17:40 по местному времени, когда рабочий день закончился и большинство строителей ушли с объекта. Немногие очевидцы сообщили, что Цюмэй упала с крана с телефоном в руках. Кадры записи падения это подтверждают: на них можно рассмотреть фрагменты строительного крана. На жутком финальном стоп-кадре, заснятом уже после падения, конструкция видна целиком.

Кадры из видео © YouTube / HoneyCitrusT3A