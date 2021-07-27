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Крановщица разбилась во время прямого эфира, который вела на высоте 50 метров

23-летняя Сяо Цюмэй снимала короткие ролики о своей нетипичной для девушки карьере крановщицы. На прошлой неделе её жизнь оборвалась: из кабины она рухнула прямо на землю.

27 июля, 12:11

Кадры из видео © YouTube / HoneyCitrusT3A

В социальных сетях китаянка рассказывала, что она работает крановщицей в Цюйчжоу, провинция Чжэцзян. Благодаря необычному образу девушке удалось собрать неплохую аудиторию: в соцсетях на неё было подписано больше ста тысяч человек. В прошлый вторник её карьера и жизнь оборвались, когда она была на рабочем месте. Во время прямого эфира Сяо выпала из кабины, которая находилась на высоте в 50 метров, и разбилась.

Кадры из видео © YouTube / HoneyCitrusT3A

Трагедия произошла в 17:40 по местному времени, когда рабочий день закончился и большинство строителей ушли с объекта. Немногие очевидцы сообщили, что Цюмэй упала с крана с телефоном в руках. Кадры записи падения это подтверждают: на них можно рассмотреть фрагменты строительного крана. На жутком финальном стоп-кадре, заснятом уже после падения, конструкция видна целиком.

Кадры из видео © YouTube / HoneyCitrusT3A

Кадры из видео © YouTube / HoneyCitrusT3A

Однако даже по кадрам непонятно, что же произошло в кабине и почему китаянка рухнула на землю. Обсуждая трагедию, семья Цюмэй подтвердила, что причиной стала роковая случайность, а не какой-то интернет-трюк, пишет Daily Mail. У 23-летней девушки остались двое детей.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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